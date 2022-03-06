В Овруче после вражеской атаки разрушены 15 частных жилых домов, в Коростене - 10.

В Житомирской области в результате ракетного удара по нескольким городам разрушено 25 домов, погиб один человек, двое травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в результате ракетного удара по частному сектору в городе Овруч разрушено 15 частных жилых домов, из них 5 - полностью.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

"В результате ракетного удара по частному сектору в г. Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушено 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 2 марта стало известно, что в результате воздушного удара по Житомиру погибли два человека, 16 были травмированы.

24 февраля рано утром войска России вторглись на территорию Украины. Позже Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения.

Противник атаковал военные объекты, а потом использовал разное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов.