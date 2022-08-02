По словам эксперта, США осознают риски, поэтому активизировали поддержку Украины.

Сейчас Россия рассматривает три варианта применения тактического ядерного оружия в Украине. США и союзники пытаются избежать такого сценария, поэтому в последнее время активизировали усилия по поддержке Украины.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZREVATEL.

"Озвучивалось несколько возможных причин применения ядерного оружия Россией. Это опасность для самой РФ, если Кремль будет терпеть поражение в Украине, если возникнет угроза личного уничтожения Путина. Поэтому США взяли курс на отложение войны до весны. Медленно воевать, но не наращивать эскалацию, чтобы не спровоцировать россиян на применение ядерного оружия", - заявил Романенко.

По его словам, признание Россией оккупированных территорий своими обострит ситуацию, поскольку Украина с этим не согласится. Это может спровоцировать Россию к применению ядерного оружия.

Если Россия признает новые оккупированные территории Украины своими, то это обострит ситуацию, потому что мы с этим не согласимся. Это может привести к применению россиянами тактического ядерного оружия. Поэтому, похоже, США решили нам активно помогать, чтобы этого "присоединения" не произошло. Мы видим, как последние одну-две недели более активно поступает военная помощь. Но это можно было делать заранее, на опережение. Они постоянно опаздывают. Для нас это оборачивается гибелью гражданских и военных", - подытожил генерал.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин удивил неожиданным заявлением о вероятности развязывания ядерной войны. По его словам, победителей в таком противостоянии не будет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Позже он снова не исключил такую возможность, однако в МИД РФ заявили, что ядерное оружие использовать не будут.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.

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