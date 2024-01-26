За сутки ликвидировано еще почти тысячу захватчиков, отметили в ВСУ.

За прошедшие сутки потери России в Украине очень серьезно возросли и стремительно пересекли новую психологическую отметку - теперь составляют более 380 тысяч оккупантов.

Уничтожены еще 990 противников, и теперь общие потери РФ в живой силе составляют примерно 380 600 человек, говорится в Telegram-канале Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Минусовано" также пять единиц вражеской спецтехники, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одна крылатая ракета, 15 артсистем, восемь танков и 16 боевых бронированных машин.

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Продолжается российско-украинская война в Украине - новости, которые стоит прочитать

Генштаб ВСУ утром 26 января сообщил, что на фронте между нашими защитниками и захватчиками было 82 боевых столкновения. По сведениям Генштаба, бои продолжались на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Наши бойцы дали достойный отпор противникам. Россия на украинской земле несет колоссальные потери в живой силе и технике. Общие потери РФ на 25 января 2024 года составляли 379 610 оккупантов.

Сообщалось, что защитники Украины якобы недавно продвинулись вперед в Донецкой и Запорожской областях, однако в американском Институте изучения войны (ISW) не нашли доказательств, подтверждающих это.

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