Знать реальную ситуацию в Авдеевке - принципиальный вопрос, считает Владислав Селезнев. Заявления военных и властей противоречат друг другу.

Знать реальную картину в Авдеевке - принципиальный вопрос, потому что от верной оценки обстоятельств зависит военное решение.

Об этом заявил военный аналитик Владислав Селезнев 24 Каналу, возмутившись: "Где правда?", когда речь идет об Авдеевке.

Городские власти отрицают уличные бои в районе Авдеевки, тогда как военные и обозреватели "кричат" о них, акцентировал он.

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"Где правда? Вопрос принципиальный, потому что от верной и рациональной оценки ситуации на поле боя зависит решения, которые нужно принимать здесь и сейчас", - подчеркнул Селезнев.

По его словам, в районе Авдеевки боем решается судьба каждого дома: Россия постоянно увеличивает давление, привлекает к штурмам своих людей и артиллерию, чтобы пройти вперед.

Он также высказался относительно "дороги-жизни", которую хочет взять под огневой контроль Россия. 6 февраля аналитики Defense Express акцентировали - под угрозой транспортный коридор через Ласточкино в Авдеевку. Это фактически единственный логистический путь, который ведет в город, говорил Сергей Згурец.

По мнению Селезнева, очевидно, что Россия действительно стремится перерезать ключевую трассу. Она соединяет Авдеевку с большой землей - если ее потерять, оборона города значительно усложнится, считает он.

Как указал аналитик, опыт российско-украинской войны уже неоднократно ставил ВСУ в такие ситуации. "Следовательно, решения должны быть максимально рациональными и своевременными, чтобы реализовать ключевую миссию - сохранить жизнь и здоровье наших военнослужащих", - подчеркнул он.

Этого достичь невозможно, пока нет ясности об Авдеевке, акцентировал он.

Что говорят военные и власти об Авдеевке

5 февраля глава аналитической компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что Россия имеет успехи под Авдеевкой: из-за плохой погоды наши артиллерия и разведка не имели хорошей видимости - Россия воспользовалась этим и продвинулась на север в районе Авдеевки. По данным Згурца, оккупанты зашли на некоторые улицы города.

В этот же день глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг данные о продвижении войск РФ на улицы Авдеевки. По его данным, оккупанты заняли несколько домов в районе дачного массива рядом с городом. Об уличных боях речи нет, утверждал он.

В то же время экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, если Россия дожмет Авдеевку, то потом пойдет на Купянск (Харьковская область).

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