Город можно удержать, но есть риск, что армия РФ перережет главную линию обеспечения войск Украины.

Главный аналитик Defense Express Сергей Згурец проанализировал, способны ли ВСУ удержать Авдеевку при тех условиях, которые предстали перед военными сейчас.

По его словам, контроль за городом возможно сохранить. Сейчас ВСУ удерживают позиции в районе коксохимического завода и вокруг города, однако есть риск, что армия РФ перережет главную линию обеспечения войск Украины.

Речь идет о транспортном коридоре через Ласточкино в Авдеевку.

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"От логистики будут зависеть наши возможности удержать город. Сейчас расстояние от зоны боевых действий до этого пути составляет более 1,5 км. Враг пытается все силы бросить именно на этот участок фронта", - рассказал он в эфире "Эспрессо".

По словам Згурца, если Россия сможет воплотить замысел и возьмет под огневой контроль указанный участок, в Авдеевке "все значительно усложнится".

В частности, проблемы могут возникнуть к югу от линии Ласточкино-Авдеевка, указал аналитик.

По его мнению, сейчас все зависит от того, сколько Украина способна перебросить ВСУ средств, чтобы выбить Россию там, где она продвинулась за последнее время.

В зоне Авдеевки под риском критически важная трасса

Накануне Згурец предупреждал, что Россия воспользовалась непогодой и плохой видимостью украинских артиллеристов, продвинувшись на север в районе Авдеевки. Он утверждал, что оккупанты зашли на некоторые улицы города.

Глава Defense Express говорил, что бои развернулись между коксохимом и самой Авдеевкой и россиянам осталось совсем мало, чтобы дойти до основной трассы, ведущей к городу.

Отметим, что в этот день глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш говорил, что армия РФ зашла в несколько домов возле Авдеевки (район дачного массива). Никаких уличных боев в середине города между ВСУ и врагом не происходило.

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