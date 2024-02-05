Оккупанты зашли в несколько домов дачного массива вблизи города.

В Авдеевке Донецкой области уличных боев нет, российские захватчики зашли в несколько домов дачного массива вблизи города.

Об этом в эфире Общественного радио сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Относительно продвижений в городе и уличных боев в Авдеевке я информацию не подтверждаю", - заявил Барабаш.

По его словам, оккупанты зашли в несколько домов дачного массива вблизи города.

"То, что они зашли в дачный массив, который возле города — да. Но это не является городской застройкой, это не улицы города", - отметил глава Авдеевской городской военной администрации.

Авдеевка - что происходит в городе сегодня

Ранее офицер 59-й бригады Сергей Цехоцкий заявил, что ситуация на Авдеевском направлении крайне напряженная, враг применяет технику и очень большое количество беспилотных летательных аппаратов. Он отметил, что ситуация очень горячая. "Она всегда была горячей, но последние несколько суток очень горячо", - добавил Цехоцкий.

По его словам, российские оккупанты начали использовать технику. Он добавил, что враг близко не может подойти к украинским позициям, но подвозит пехоту уже на БМП и пытается пройти к украинским позициям, но их силы обороны уничтожают. "И танки использовали. За эти сутки было два штурма с помощью БМП – одну мы сожгли дотла, в том числе нашими FPV-дронами, а вторую - повредили. Технику, которая подвозит БК уничтожаем как только видим", - рассказал Цехоцкий.

Авдеевка пока остается одним из самых сложных участков фронта. По всему периметру вокруг города растет количество боевых действий.

"Раньше там было три направления наступления противника. Мы говорили о направлении с севера, где речь шла о удержании врага в зоне Степного, это собственно северные подступы к Авдеевке. Но сейчас основная динамика развивается на севере самого города, где есть продвижение противника к участку, который расположен, условно говоря, между коксохимом и самой Авдеевкой. Там враг в выходные дни совершил определенное продвижение, используя плохую погоду, из - за которой разведка была затруднена, артиллерия работала меньше",-рассказал в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

31 января издание Forbes сообщило, что россияне пытались попасть в Авдеевку через канализацию, но эта попытка оказалась провальной. Небольшую группировку пехоты РФ встретили там украинские дроны, заявило издание.

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