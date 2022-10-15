В частности, речь идет о коллаборантах, которые теперь "работают" в органах "МВД" и "генпрокуратуры".

Служба безопасности Украины идентифицировала еще 30 коллаборантов, которые вступили в оккупационные "правоохранительные органы" в Луганской области.

Как сообщает СБУ, псевдообразования выполняют задачи Москвы по навязыванию кремлевского режима местным жителям и их запугиванию, для этого враг проводит массовые репрессии и незаконные задержания граждан.

В частности, к пострадавшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

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Также зафиксированы многочисленные факты похищения людей и похищения их имущества.

Так, сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность представителя так называемого "следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры ЛНР".

По данным правоохранителей, злоумышленник причастен к организации незаконных преследований бывших украинских военных и правоохранителей, которые проживают на востоке Украины.

Установлено, что чиновник вместе с подчиненными вламывался в дома местных жителей под предлогом сфабрикованных уголовных дел.

"Злоумышленники сопровождали свои действия насилием и угрозами убийства даже людям с инвалидностью. Сейчас следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (колаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в СБУ.

Кроме того, идентифицировано вражеских приспешников, которые вступили в ряды так называемых "райотделы МВД ЛНР" в Старобельском и Сватовском районах.

Отмечается, что злоумышленники способствуют оккупационному режиму в подавлении сопротивления среди украинских патриотов.

СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень "связей" коллаборантов.

Сейчас продолжаются мероприятия для их привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Деоккупация Луганщины

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия. Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от российских войск.

Эксперты объясняли, что освобождение Лимана является важным, поскольку открывает возможность украинским защитникам продолжить освобождение территории – пойти дальше на Кременную, Северодонецк. Позже стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

5 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что деокупация Луганской области началась, уже несколько населенных пунктов освобождены от оккупантов.

По словам Гайдая, Луганщина –самая сложная область для деоккупации. Поскольку российские захватчики, бежавшие из почти полностью освобожденной Харьковщины и Лимана, бежали именно сюда. Концентрация военных здесь максимальная, отмечает глава ОВА.

9 октября Гайдай назвал 7 населенных пунктов, которые были освобождены от российских оккупантов. Это села Краснореченской поселковой громады Сватовского района: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломыйчиской сельской громады Сватовского района: Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

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