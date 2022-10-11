По словам главы ОВА, освобождение населенных пунктов Луганской области продолжается.

Продвижение Вооруженных сил Украины на Луганщине будет продолжаться, но не будет таким стремительным, как в Харьковской области из-за того, что российские войска успели подготовиться.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"В любом случае ВСУ будут продвигаться, но это не будет так стремительно, как в Харьковской области, потому что эффекта неожиданности нет. Плюс те, кто бежали из Лимана и Харьковской области, к нам на Луганщину и убежали. Плюс в них все-таки было время, чтобы тщательно заминировать все подходы", - сказал Гайдай.

Видео дня

По его словам, чтобы не рисковать жизнью украинских бойцов, приходится тратить время на разминирование, но это не помогает российско-оккупационным войскам – ВСУ все равно освобождают населенные пункты один за одним.

Он также отметил, что освобождение населенных пунктов Луганской области продолжается, но стоит ожидать официальной информации от Генштаба, чтобы не помешать нашим защитникам.

Деоккупация Луганщины

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск. Эксперты объясняли, что увольнение Лимана является важным, поскольку открывает возможность украинским защитникам продолжить освобождение территории – пойти дальше на Кременеву, Северодонецк.

Впоследствии стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

Как сообщал УНИАН, 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

9 октября стало известно о освобождение 7 населенных пунктов Луганской области: Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надежда, Андреевка и Стельмаховка.

Вас также могут заинтересовать новости: