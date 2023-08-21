Украинская разведка внимательно наблюдает за ходом конфликта кремлевских чиновников.

Руководство Федеральной службы безопасности РФ пытается отстранить от власти главу Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба российской армии Валерия Герасимова.

Как сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Черняк для РБК-Украина, внутриполитическая борьба внутри Кремля набирает оборотов.

"Военная разведка Украины подтверждает попытки ФСБ сменить руководство российского Минобороны. Этот внутренний конфликт продолжается, и победителем в нем может быть только одна из сторон. Однако пока неясно, какая из сторон одержит верх в этом противостоянии", - сказал Черняк.

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Он добавил, что конфликт между ФСБ и регулярной армией является продолжением мятежа Евгения Пригожина. ГУР внимательно наблюдает за ходом конфликта, чистками генералитета, арестами, спецмерами, загадочными смертями представителей силовых элит государства-агрессора.

"Выглядит так, что кремлевский немолодой вождь из-за безумной военной авантюры оказался силой посаженным на шпагат между приближенными кланами: и усидеть трудно, и подняться больно. Если какой-то клан вдруг снова начнет стремительное движение не в том направлении, то конструкция вообще может посыпаться", - отметил представитель ГУР.

Раскол внутри Кремля

Накануне западные СМИ информировали о том, что спецслужбы РФ давят на Путина с требованием уволить Шойгу и Герасимова.

В выводах Института изучения войны также отмечалось, что в окружении Путина случился раскол, который ослабил режим президента РФ.

Также после мятежа Пригожина начались масштабные увольнения командиров в российской армии.

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