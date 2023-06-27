Путин шаги Пригожина воспринял как шантаж.

Президент России Владимир Путин вероятно не будет увольнять Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ, потому что это будет выглядеть как уступка главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны ( ISW)

В нем отмечается, что усилия Пригожина убедить Путина в своей лояльности явно провалились, поскольку тот охарактеризовал вооруженное восстание как попытку шантажа и осудил его организаторов как предателей после заявления Пригожина. Использование Путиным слова "шантаж" свидетельствует о том, что Путин почувствовал, что Пригожин пытался заставить его принять требования Пригожина, а не намеревался напрямую атаковать Кремль.

"Кремль, вероятно, пытается дать сигнал, что Шойгу пока сохранит свою позицию и что Путин не поддастся на попытку шантажа Пригожина", - сказано в отчете. При этом отмечается, что в Минобороны России сообщили, что 26 июня Шойгу посетил неопределенный передовой командный пункт западной группировки войск РФ в Украине - это его первое появление на публике после наезда Пригожина на Ростов-на-Дону и Москву. Это как бы подтверждает, что пока Шойгу действует и остается на посту.

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В отчете говорится, что в настоящее время неясно, заменит ли Кремль Шойгу и Герасимова, но маловероятно, что Кремль немедленно внесет такие радикальные изменения в командование, поскольку это означало бы уступить требованиям Пригожина. Ранее ISW оценивало, что Путин ценит лояльность, а Шойгу и Герасимов продемонстрировали свою преданность Путину .

В ІSW при этом добавляют, что российские источники продолжали предполагать изменения российского военного командования после вооруженного восстания Пригожина, в частности, блогеры начали кампанию по продвижению губернатора Тульской области Алексея Дюмина вместо Шойгу на посту министра обороны России, расширив видео, на котором Дюмин посетил Тульский добровольческий батальон 25 июня, а другие утверждали, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сейчас расследует связь Дюмина с Пригожиным и доступ Вагнера к ракетным комплексам "Панцирь".

Бунт Пригожина - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооруженное восстание и заявил, что ради смены руководства Минобороны России, которое не обеспечивает снарядами и неправильно информирует руководство России, идет на Москву. "Вагнеровцы" захватили Ростов и дошли недалеко от Москвы. При этом успели уничтожить российский самолет и шесть вертолетов .

Позже состоялись переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и якобы представителями Кремля и Пригожин заявил, что "вагнеровцы" возвращаются обратно.

26 июня Пригожин заявил, они демонстрировали протест и не было их целью свержения власти.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении назвал врагом Украину, а вагнеровцев патриотами России. Он ничего не сказал о требованиях Пригожина о кадровых перестановках в Минобороны и Генштабе.

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