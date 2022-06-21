Однако Вооруженные Силы Украины сохраняют стратегическую инициативу.

Сейчас ширина нашего фронта – уже более 2,5 тысячи километров,

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, кроме как идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта – уже более 2,5 тысячи километров, чувствуется, что стратегическая инициатива – все же за нами", - отметил он.

Как писал УНИАН, ранее в июне Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщал, что ширина фронта составляет 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявлял, что на Запорожском направлении линия фронта продвинулась на 10 километров.

"Я уверен, что в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация - в направлении Мелитополя. Уже более чем на 10 километров продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные силы", - сказал он.

Командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов подтвердил, что в Запорожской области ВСУ переходит к наступательным действиям.

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