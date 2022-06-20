Врагу не удается совершать прорывы на Запорожском направлении.

В Запорожской области ВСУ переходит к наступательным действиям.

Об этом командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов рассказал в эфире "Еспресо".

По его словам, врагу не удается совершать прорывы на Запорожском направлении.

"В Запорожской области мы переходим из активной обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении", - заметил Кудряшов.

Также командир подразделения "Азов" добавил, что ведутся позиционные бои.

"Линия фронта выравнивается и становится похожа на позиционную войну. В ближайшие недели командиры планируют ломать противника. Инициативные группы будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и угнетать их. Важно проявлять инициативу, забирать динамику, давить на противника по всей линии столкновения и двигаться вперед" , – подчеркнул Кудряшов.

Как писал УНИАН, городской голова Иван Федоров Мелитополя заявил, что на Запорожском направлении линия фронта продвинулась на 10 километров.

"Я уверен, что в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация - в направлении Мелитополя. Уже более чем на 10 километров продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные Силы", - сказал он.

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