Издание также опубликовало репортаж с местной жительницей.

На обложке следующего выпуска знаменитого еженедельного журнала TIME разместили фото подвала в селе Ягодное на Черниговщине, где российские оккупанты почти месяц содержали всех жителей. Издание также опубликовало репортаж с об ужасах оккупации, с которыми столкнулись украинцы из небольшого населенного пункта.

Обложку нового номера TIME опубликовали на официальном аккаунте журнала в Twitter. Он выйдет 27 февраля. Пост сопроводили комментарием: "В подвале, где целое украинское село провело ужасный месяц в плену".

Издание также подготовило репортаж с местной жительницей Светланой Ославской. Женщина рассказала об ужасах, которые пережило население Ягодного после захвата села 3 марта 2022 года. Снимок с обложки сделала Ольга Меняйло, другая жительница села, которая вела дневник во время пребывания в подвале местной школы. Именно здесь рашисты удерживали почти всех граждан из Ягодного.

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Оккупанты согнали в небольшое закрытое помещение 368 человек. Среди них были дети и пенсионеры. Люди находились в подвале школы, которую оккупанты сделали своим штабом, до 30 марта. Помещение было настолько тесным, что украинцам приходилось спасть стоя. В качестве туалета использовались ведра, однако вентиляция отсутствовала. Один из пожилых мужчин не выдержал этого, сошел с ума и умер.

Поначалу оккупанты не разрешали хоронить погибших. А когда дали добро, то во время церемонии открыли огонь. В результате жителям Ягодного пришлось прыгать в ямы с мертвыми односельчанами, чтобы скрыться от пуль. Еду рашисты не приносили — ее приходилось добывать самостоятельно.

"За прошедшие месяцы выжившие рассказали о своем опыте друг другу и следователям, работающим во имя справедливости. Их заключение в подвале через год после вторжения войск Путина 24 февраля может служить микрокосмосом садизма, пришедшего с оккупантами. Но многим выжившим на ум приходит сравнение с концлагерем", — сказано в материале TIME.

Репортаж подготовили на английском и украинском языках совместно с проектом The Reckoning Project. Участники последнего сделали фото и видео, которые вошли в материал. Бумажные экземпляры нового выпуска TIME доставят жителям Ягодного. Они также войдут в экспозицию музея, который планируют соорудить на территории села.

Ужасы оккупации Ягодного: что известно

В Офисе генпрокурора в мае 2022 года рассказали, как оккупанты содержали жителей села в подвале Ягоднянского филиала Куличевской общеобразовательной школы Ивановского сельсовета.

В помещении площадью 197 квадратных метров почти месяц находилось более 350 местных, из которых 77 детей, в том числе 5 младенцев. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому старшему по возрасту заложнику — 93 года.

Жителей фактически использовали как живой щит, ведь здание школы рашисты превратили в свой штаб.

Впоследствии украинские правоохранители установили личности восьмерых российских военных, которые пытали пленных украинцев в Ягодном. Физические увечья, нанесенные оккупантами, привели к гибели 10 гражданских.

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