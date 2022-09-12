10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма Харьковской области.

Служба безопасности Украины показала арсенал брошенного оккупантами оружия во время побега из Изюма Харьковской области.

Соответствующими фотографиями пресс-служба СБУ поделилась на своей странице в Facebook.

"Российские оккупанты под давлением украинских воинов бегут так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать, и обязательно используем по назначению - против врага", - заверили защитники Украины.

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Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Советница председателя ОВА Наталья Попова подтвердила, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине. Позже появилась информация об освобождении Изюма и Лимана.

Миниобороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА 11 сентября сообщил, что уже деоккупированы более 40 населенных пунктов в области.

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