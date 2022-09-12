Служба безопасности Украины показала арсенал брошенного оккупантами оружия во время побега из Изюма Харьковской области.
Соответствующими фотографиями пресс-служба СБУ поделилась на своей странице в Facebook.
"Российские оккупанты под давлением украинских воинов бегут так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать, и обязательно используем по назначению - против врага", - заверили защитники Украины.
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области
ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.
Советница председателя ОВА Наталья Попова подтвердила, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине. Позже появилась информация об освобождении Изюма и Лимана.
Миниобороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области.
Глава Харьковской ОВА 11 сентября сообщил, что уже деоккупированы более 40 населенных пунктов в области.