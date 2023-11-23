С сентября контактная группа перешла к формату "Рамштайн 2.0".

С сентября текущего года формат работы Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", изменился. Он переориентировался на долгосрочное стратегическое планирование в вопросах усиления возможностей нашего государства.

Об этом заявил вр.и.о. начальника Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны полковник Геннадий Коваленко на встрече по итогам 17-го заседания в формате "Рамштайн", сообщает медиацентр Сил обороны Украины.

"С сентября мы перешли к формату "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" – это переход от удовлетворения насущных потребностей (quick needs) к более системной, плановой и долгосрочной работе", – объяснил он.

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Такой формат заседаний предусматривает стратегическое долговременное планирование поддержки Украины в рамках действующих "коалиций возможностей". Речь идет об авиационной, противовоздушной, танковой, артиллерийской коалиции и коалиции по усилению безопасности Черного моря.

Заседания в формате "Рамштайн"

По состоянию на ноябрь 2023 года контактная группа по вопросам обороны Украины объединяет 54 страны. В рамках "Рамштайна" уже создано несколько коалиций в поддержку Украины, в частности, авиационную, танковую, противовоздушную, артиллерийскую а также ту, которая занимается вопросами морской безопасности.

Последнее заседание состоялось 22 ноября. Министр обороны Украины Рустем Умеров поделился ключевыми результатами этой встречи. Так, Нидерланды подготовили 2 млрд евро на военную помощь Украине.

Эстония, которая является лидером IТ-коалиции, предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на ее деятельность. Эти средства пойдут в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро.

Кроме того, сфомирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны, лидерами которой стали Германия и Франция. К ней присоединились 20 стран.

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