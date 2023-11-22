В частности, Нидерланды подготовили 2 млрд евро на военную помощь Украине.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об основных результатах 17-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как "Рамштайн".

В частности, была сфомирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран. Лидерами стали Германия и Франция, рассказали в Минобороны Украины.

"По итогам вчерашнего визита министра обороны Германии, уже объявили о помощи на 1,4 миллиарда долларов – сюда входят системы IRIS-T с управляемыми ракетами, 8 тысяч новых противотанковых мин, один комплект системы Patriot, дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы – все должны получить до середины декабря", – говорится в сообщении.

Нидерланды подготовили 2 млрд евро на военную помощь Украине. В то же время Великобритания и Норвегия в рамках Морской коалиции будут искать способы усилить безопасность в Черном море.

В свою очередь Эстония, которая является лидером ІТ-коалиции, предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на деятельность ІТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро.

Министр обороны выразил благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны международных партнеров. Он подчеркнул, что каждая единица вооружения, предоставленная Силам обороны Украины, усиливает их способность сопротивляться врагу и освобождать украинскую территорию.

"Каждый предоставленный Украине боеприпас – это возможность уничтожить опорный пункт врага", – сказал Умеров.

Кроме того, глава Минобороны отдельно пригласил министров обороны стран-партнеров приезжать с официальными визитами в Украину, чтобы иметь возможность воочию убедиться, что оказанная ими помощь используется эффективно и приближает день нашей победы.

"Рамштайн-17": основные моменты

22 ноября состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Это уже 17 встреча в этом формате.

Во время вступительного слова глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что США могут продолжить оказывать помощь Украине одновременно с Израилем. Кроме того, он призвал членов контактной группы предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на заседании в формате "Рамштайн" были объявлены новые пакеты помощи для Украины. Они содержат снаряды, ракеты и новые мощности для усиления противовоздушной обороны Украины.

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