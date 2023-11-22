Президент отмечает, что украинский воздушный щит становится сильнее буквально ежемесячно.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на сегодняшнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") были объявлены новые пакеты помощи для Украины, которые содержат снаряды, ракеты и новые мощности для усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

Президент рассказал, что сегодня состоялось семнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

"Есть и новые пакеты поддержки Украины - наших воинов. Это касается и снарядов, и ракет, и РЭБ, и дронов, и новых мощностей для нашей ПВО. Создана соответствующая коалиция развития ПВО. Лидерами в ее организации являются Германия и Франция, и я благодарю за такое лидерство", - подчеркнул Зеленский.

"Спасибо каждой стране, которая участвует в этих усилиях – в том, что дает возможность нашим городам и селам быть более защищенными от российских ударов. Пока не все можно рассказывать публично, но украинский воздушный щит становится сильнее буквально ежемесячно", - отметил президент.

Также Зеленский добавил, что в ближайшее время ожидает отчет министра обороны Украины Рустема Умерова о результатах заседания "Рамштайн-17".

Заседание "Рамштайн-17" - детали

22 ноября, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время вступительного слова на заседании "Рамштайн-17" заверил, что США способны продолжать сохранять поддержку для Украины и оказывать помощь по безопасности одновременно с Израилем.

Также министр обороны США призвал всех участников Контактной группы предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Сейчас Германия и Франция выступили с инициативой создания новой "коалиции возможностей", которая касается средств противовоздушной обороны наземного базирования.

Вас также могут заинтересовать новости: