Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на сегодняшнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") были объявлены новые пакеты помощи для Украины, которые содержат снаряды, ракеты и новые мощности для усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.
Президент рассказал, что сегодня состоялось семнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").
"Есть и новые пакеты поддержки Украины - наших воинов. Это касается и снарядов, и ракет, и РЭБ, и дронов, и новых мощностей для нашей ПВО. Создана соответствующая коалиция развития ПВО. Лидерами в ее организации являются Германия и Франция, и я благодарю за такое лидерство", - подчеркнул Зеленский.
"Спасибо каждой стране, которая участвует в этих усилиях – в том, что дает возможность нашим городам и селам быть более защищенными от российских ударов. Пока не все можно рассказывать публично, но украинский воздушный щит становится сильнее буквально ежемесячно", - отметил президент.
Также Зеленский добавил, что в ближайшее время ожидает отчет министра обороны Украины Рустема Умерова о результатах заседания "Рамштайн-17".
Заседание "Рамштайн-17" - детали
22 ноября, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время вступительного слова на заседании "Рамштайн-17" заверил, что США способны продолжать сохранять поддержку для Украины и оказывать помощь по безопасности одновременно с Израилем.
Также министр обороны США призвал всех участников Контактной группы предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Сейчас Германия и Франция выступили с инициативой создания новой "коалиции возможностей", которая касается средств противовоздушной обороны наземного базирования.