Создание условий для его переработки может приносить украинской экономике миллиарды гривен в год и 2500 рабочих мест.

Украина может заработать на металлоломе из уничтоженной российской техники до 7 млрд грн. Украина превратила 15 000 единиц российской бронированной техники в источник для около 1 млн т металлолома. Только на учете управления отчуждения и утилизации Минобороны накопилось находится более 12 000 тонн металлолома. Более 541 тонн из них – лом с содержанием драгоценных металлов, пишет Forbes.

К концу 2024 года на учете Минобороны может оказаться 200 000 т лома, однако из-за специфической процедуры реализации на протяжении последних лет ведомство не передавало лом на переработку, а только накапливало его на своих складах.

Если правительство не позволит продавать остатки военного лома на экспорт, можно попытаться наладить переработку в Украине. По подсчетам, это позволит заработать на реализации военного лома около 7 млрд грн и создать в Украине около 2 000–2 500 новых рабочих мест.

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Минобороны может реализовывать накопленный на своих складах металлолом из черных металлов только с привлечением уполномоченных государственных предприятий из утвержденного перечня правительства. В настоящее время управление сотрудничает всего с тремя госкомпаниями: "Укроборонсервис", "Укрспецторг" и "Черкасский автомобильный ремонтный завод".

Реализовывать металлолом с содержанием драгоценных металлов – еще сложнее: только из-за специализированных частных перерабатывающих предприятий, которых в Украине всего шесть. А до этапа подписания договоров с Минобороны доходят только два: "Солярис" и "Гиацинт".

Потери российкой техники в Украине

По состоянию на сегодняшнее утро потери Российской Федерации в войне против Украины составляют ориентировочно 328 760 человек. Также наши защитники и защитницы уничтожили много военной техники. В частности, враг потерял с начала полномасштабного вторжения: танков - 5551; боевых бронированных машин - 10340; артиллерийских систем - 7909; БПЛА оперативно-тактического уровня - 5954; автомобильной техники и автоцистерн - 10361; специальная техника - 1124.

В то же время количество уничтоженных вертолетов (324) и самолетов (323), средств ПВО (600), РСЗО (910),кораблей и катеров (22), а также подводных лодок (1) и крылатых ракет (1567) не изменилось.

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