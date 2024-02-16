С начала активного применения боевых роев Украина смогла достичь значительного результата и повредила или уничтожила 27 российских судов.

Если Украина повредит еще 20% российских кораблей, то в Черном море для РФ "ситуация может измениться очень драматично". Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса ВМС ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

"Морские дроны очень существенную роль сыграли. Хочу напомнить, что в октябре 2022 года, когда мы только начали их применять, на тот период времени нам удалось оттеснить противника от нашего побережья Одесской области только благодаря ракетным комплексам "Гарпун" и "Нептун". Но тогда, в принципе, фактически в ежедневном режиме российские корабли выходили на внешний рейд в Севастополе и оттуда обстреливали нас ракетами "Калибр". Чувствовали себя безопасно в Севастополе, Крыму, других базах. Это не говоря о Новороссийске, где вообще для них был курорт", – рассказал он в эфире телемарафона.

Рыженко отметил, что Украина смогла достичь значительного результата после того, как начала операции боевых роев. Было уничтожено или повреждено почти три десятка вражеских кораблей

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"Когда в комбинации шли воздушные, морские дроны, а затем и крылатые ракеты. За этот период времени, по данным Генерального штаба, 27 катеров и кораблей повреждены и уничтожены. Это действительно очень хороший результат. Если мы повредим еще 20%, то при определенных условиях, в зависимости от тех кораблей, которые будут повреждены, ситуация может измениться для них очень драматично", – считает он.

Капитан первого ранга запаса ВМС ВСУ отметил, что несколько сложнее ситуация с российскими носителями "Калибров". За это время был уничтожен один корвет типа "Каракурт", который должен был войти в состав ЧФ РФ, а второй – это подводная лодка "Ростов-на-Дону".

"Два фрегата, три корвета типа "Буян-М", еще два корвета "Каракурт", две подводных лодки, сейчас скрылись в Новороссийске. Хотя радует, что у них есть проблема со строительством новых ракет "Калибр". Потому что раньше они их очень активно выстреливали, а сейчас очень-очень осторожно", – акцентировал Рыженко.

Он предполагает, что российские носители "Калибров" могут стать следующей целью для украинских морских дронов. По его словам, эти корабли сейчас находятся в Новороссийске, но иногда они выходят в море.

"Я думаю, об этом наши военные знают и смогут определить слабое место, где можно поразить носитель "Калибров", – отметил он.

Также Рыженко считает, что продолжится активная охота украинских морских дронов на российские десантные корабли, потому что военно-политическое руководство РФ очень недовольно тем, что Украина имеет выход к Черному морю.

"Они хотят нас лишить этого выхода. Поэтому можно спрогнозировать, что они будут планировать различные операции, в том числе десантные", – резюмировал он.

Удары по кораблям РФ

По данным британской разведки, логистическая сеть России в Черном море становится все более уязвимой перед возможными новыми украинскими атаками. Потеря большого десантного российского корабля "Цезарь Куников" в Черном море еще больше ограничит лимитированные ресурсы РФ для ведения войны против Украины.

Напомним, 14 февраля ГУР Минобороны Украины совместно с другими подразделениями осуществили успешную миссию по уничтожению российского большого десантного корабля "Цезарь Куников". Вражеское судно атаковали несколько ударных морских дронов "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от Алупки.

В результате атаки дронами, десантный корабль, который мог вмещать 87 членов экипажа на борту, получил пробоины по левому борту и затонул.

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