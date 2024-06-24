Информируя о нынешней ситуации в Черном море он сообщил, что там находится один ракетноситель, но он уже пустой.

Спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, почему россияне считают Азовское море безопаснее для своего флота, чем Черное. В эфире телемарафона ему задали вопрос, можно ли сравнивать возможности Украины по противодействию флоту РФ в Черном и Азовском морях.

"Да, сравнивать можно. Азовское море, действительно, в каком-то смысле ближе к нам. Но враг, в первую очередь, рассчитывает на более-менее высокий уровень безопасности из-за закрытого Керченского пролива. Они могут считать, что учитывая, что они понастроили там "заборов", сузили проход. Конечно, это не открытое Черное море, в котором таких возможностей у них нет. Поэтому, для них, вероятно, это безопаснее. Кроме того, они фактически там смешались с гражданскими судами и конечно это может затруднять работу в случае применения каких-то систем вооружения по этим кораблям. Они это прекрасно понимают и используют", - ответил Плетенчук.

Оценивая возможность того, могут ли россияне вывести свой флот в Каспийское море представитель ВМС Украины отметил, что теоретически могут, но не весь.

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"Есть такая версия, что они топчутся на выходе, но не могут никак решиться покинуть нашу акваторию. Теоретически, те единицы, которые есть в их составе, они технически могли бы туда зайти, по крайней мере малые корабли. Но вы видите, это для них не вариант. Они готовы сжечь все, но не поступиться своими имперскими амбициями", - отметил Плетенчук.

Информируя о нынешней ситуации в Черном море он сообщил, что там находится один ракетноситель, но он уже пустой.

"По уточненной информации, в прошлый раз они пускали ракеты все же из Черного моря, а не Азовского. Сейчас там находится пустая эта подводная лодка "Варшавянка". То есть в Черном море фактически сейчас один корабль - это носитель, но он пустой", - сказал Плетенчук.

Также, по его словам, из Азовского моря вышел один носитель вчера, вернулся в пункт базирования в Новороссийск.

"То есть там уменьшено количество до двух носителей крылатых ракет типа "Калибр". Считаем, что там до 16 ракет на борту может быть. Это не учитывая еще других кораблей, которые в принципе там находятся с целью учений скорее всего", - рассказал представитель МВД.

Ситуация в Черном море

Ранее в июне Плетенчук рассказал, что после начала полномасштабной войны Военно-морскими силами вместе с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины было освобождено более 25 тысяч квадратных километров Черного моря. Сначала это была северная часть, затем западная и юго-западная. Сейчас Центральная часть моря также фактически свободна от присутствия российских кораблей.

По его словам, можно сказать, что россияне не присутствуют в Черном море, но заметил два нюанса. Первый - оккупанты выбрали формат такого присутствия как подводные лодки. То есть надводного флота нет, но есть подводные лодки. Их всего в составе черноморского флота РФ остается по состоянию на сейчас четыре единицы в Азово-черноморском регионе. Из них три являются носителями крылатых ракет. Правда, один из них не выходит в море, возможно из-за технических неисправностей.

Плетенчук добавил, что россияне взяли себе за правило, чтобы в Черном море постоянно посменно находилась одна подводная лодка и эта тактика продолжается уже несколько недель.

Он отметил, что последние полгода враг прятал свой флот на базе в Новороссийске и на базе в Севастополе. Однако после уничтожения малого ракетного корабля "Аскольд" им стало крайне неудобно оставаться в оккупированном Крыму и враг был вынужден вывести еще шесть единиц. Также они решили перевести в Азовское море еще несколько кораблей из Новороссийска - там находится группировка из восьми кораблей. Это в частности три носителя крылатых ракет проекта "Буян-М" и три больших десантных корабля. Вероятнее всего, их перевели туда с целью возобновления учебного процесса, предположил Плетенчук.

Однако, несмотря на то, что в море россияне не могут чувствовать себя безопасно, в воздухе, к сожалению, все еще доминирует российская авиация, отметил представитель ВМС.

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