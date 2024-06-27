Дрон способен поражать различные цели.

В акватории Азовского моря использование дрона Magura будет зависеть от обстановки и условий, в которых нужно будет работать. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министр обороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона.

Он отметил, что дрон Magura способен работать на любой водной поверхности в радиусе 800 км.

"Это будет зависеть от той обстановки и условий, в которых придется работать. Любое применение Magura это не только само боевое применение, а это целый комплекс мероприятий, необходимых для успешного выполнения задач. И от выполнения каждой составляющей этого комплекса зависит то, где и как сможет сработать наш дрон", - подчеркнул Ерин. Видео дня

Также он рассказал, что дрон способен поражать различные цели. "Это зависит не только от типа цели, но и от того, каким образом осуществляется поражение. Потому что оно может осуществляться как одним, так и несколькими дронами. А также это может быть комбинированный удар по цели. В соответствии с этим, типы целей могут быть совершенно разными. Как правило, это корабли - малые, средние", - добавил Ерин. Он отметил, что Magura является тем оружием, которое не просто сковало Черноморский флот РФ, а и позволило нам обеспечить определенное преимущество в Черном море.

Он отметил, что одним из последних усовершенствований дрона Magura была установка ракет "воздух-воздух" Р-73, которые значительно повышают "живучесть, защищенность и возможность поражения вражеских целей не только на воде, но и в воздухе". По его словам, это один, но далеко не последний момент над которым работают украинские инженеры.

В ГУР рассказали о дронах Magura V5 - детали

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 июня, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отмечал, что морская беспилотная платформа Magura V5 - это действительно грозное оружие, которое уничтожает, прежде всего, вражеский флот.

По его словам, это многоцелевая платформа, которая используется "наиболее известно, громко и зрелищно" как ударный морской дрон. Но это также может быть разведывательная, эвакуационная платформа и [может] использоваться для других целей.

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