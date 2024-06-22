Эффективность "Калибров" уже не так высока, как в начале полномасштабного вторжения.

Российские оккупанты начали использовать акваторию Азовского моря для размещения своих кораблей и запуска ракет типа "Калибр" с них. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, комментируя ночную воздушную атаку россиян.

"Четыре ракеты (типа "Калибр" - ред.) были выпущены из акватории Азовского моря, и это является важным поворотным моментом, потому что они используют его, считая более безопасной акваторией, чем Черное море", - сказал он.

По его словам, Воздушные силы сбили все "Калибры". Плетенчук отметил, что эффективность этого типа ракет уже не такая, как в начале полномасштабного вторжения, и ВСУ знают, что с ними делать.

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"Тем не менее, этот факт тоже является неприятным, потому что они решили, что могут использовать Азов в том числе для размещения своих кораблей и применения. Но, конечно, забывают они видимо, что Азов тоже достаточно недалеко от нас находится", - сказал спикер ОК "Юг".

Ситуация с расположением ракетоносителей, по словам Плетенчука, остается неизменной: одна подводная лодка находится в акватории Черного моря, она может иметь на борту до 4 ракет. Три ракетоносителя находятся в Азовском море, они могут иметь на борту до 20 ракет.

Ночная воздушная атака РФ

В ночь на 22 июня армия РФ нанесла ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных областях Украины. Оккупанты применяли ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed".

По словам командующего Воздушных Сил генерал-лейтенанта Николая Олещука, враг применил 16 ракет различных типов и 13 ударных беспилотников. Все дроны и 12 ракет украинским защитникам удалось сбить.

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