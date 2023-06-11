Эти "птички" запускают не русские сумасшедшие аматоры, говорит военный.

Раскрыта очередная хитрость, к которой враг прибегает для борьбы с нашей системой ПВО. Военнослужащий Вооруженных Сил Украины, специалист по радиоразведке и радиоэлектронной борьбе Сергей Флэш показал необычный фанерный самолет, который россияне накануне запустили по нашей территории.

Самодельные "птички" вроде затрофеенной россияне, по словам военного, запускают с двумя целями – тратить боекомплект наших систем противовоздушной обороны и изучать нашу систему ПВО.

На фанерном изделии стоял уголковый отражатель, что сделало его заметным для нашей ПВО, однако "птичка" все равно смогла долететь с юга до Миргорода на Полтавщине.

Видео дня

"Вот эта модель пролетела всю страну с юга с конечной задачей "проверить" ПВО Миргорода. С таких самолетов можно считать полетную карту и другие вещи, поэтому специалисты просят не делать это самим, сообщить по команде наверх и они приедут и это сделают. И в заключение я скажу, что этот полет совпал с мощным ракетным и БПЛА ударом по Миргороду. То есть эти "птички" запускают не просто русские сумасшедшие аматоры, а делается это с полным контролем военных РФ", – рассказывает военный.

Флэш также отметил, что бороться с такими самодельными "самолетами" не просто.

"Проще всего [бороться] РЭБом (средства радиоэлектронной борьбы – УНИАН), там как видите, стоит GPS в основе всего. И на такое д*рьмо никто его дорогим и защищенным не поставит. Но это все требует мастерства наших парней. Или стрелковым оружием. Но так как эти БПЛА пролетают всю страну невредимыми, то это не все так легко", – отмечает военный.

Как РФ борется с украинской ПВО

Россияне стараются самыми разнообразными способами истощить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону.

Один из способом – фальш-цели. Их враг использует, чтобы обнаружить места расположения установок, охраняющих наше небо, в промежутках между обстрелами.

С февраля этого года Россия начала также использовать воздушные шары с угловыми отражателями. Ими пользуются для разведки и отвлечения украинской ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: