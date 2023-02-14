При этом Игнат отметил, что такие шары теоретически могут попасть в воздушное пространство соседних государств.

В воздушном пространстве Украины зафиксировали российские шары с угловыми отражателями. Об этом сказал спикер воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

"Это воздушные шары с угловыми отражателями. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно следит за этими воздушными целями, которые движутся с небольшой скоростью. В украинском небе дежурят истребители. Ситуация контролируемая", - заверил он.

При этом Игнат отметил, что такие шары могут попасть в воздушное пространство соседних с Украиной государств, поскольку их полет зависит от того, куда и с какой силой дует ветер.

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Как пояснил Игнат, эти шары могут быть разного размера, но такими, чтобы мочь поднять угловой отражатель. Российские оккупанты пользуются ими для разведки и отвлечения украинской ПВО.

Как россияне используют угловые отражатели

4 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что российские военные пытались защищаться от ударов ВСУ с HIMARS угловыми отражателями.

"... Вся территория возле Херсонского моста была посыпана десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы обезопасить себя от... HIMARS", - сообщил тогда министр.

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