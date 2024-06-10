Одними самолетами завоевать преимущество в воздухе будет трудно, отмечает начальник авиации Командования Воздушных сил.

Для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя и завоевать преимущество в воздухе, Украине недостаточно только одних западных истребителей F-16. Это должен быть целостный комплекс вместе с использованием средств РЭБ, систем ПВО и других средств, пояснил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в интервью Донбасс Реалии.

"F-16 не является панацеей и мы не носим розовые очки. Мы прекрасно понимаем, что одним самолетом завоевать превосходство в воздухе будет трудно. Это будет комплекс, вместе с использованием и средств РЭБ, и радиотехнических средств обнаружения. Возможно, это будут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Такие переговоры тоже ведутся и есть обещающие планы", - рассказывает бригадный генерал.

В то же время он отметил важность качественных систем ПВО, в частности Patriot. По словам Голубцова, Украина сможет отогнать подальше от линии боевого соприкосновения вражеские самолеты, которые сбрасывают КАБы, при нескольких условиях:

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использование комплекса оружия: самолеты, ПВО, РЭБы и тд;

осведомленность летчиков в воздухе о наземной и воздушной обстановке благодаря военной сети обмена информацией Link 16, которая работает, фактически, в режиме реального времени;

обмен информацией между наземными и воздушными пунктами.

"Если это все будет в комплексе и мы разберемся с самолетами, которые сбрасывают КАБы я думаю, следующим этапом будет охота за самолетами прикрытия, за Су-35. Если нам удастся их отогнать хотя бы еще на 30-50 км подальше, это можно будет считать уже моментом перелома и завоеванием, если не преимущества, то паритета в воздушном пространстве", - добавил начальник авиации.

F-16 для Украины - новости

Ранее Сергей Голубцов рассказал о вооружении, которое придет вместе с F-16. По его словам, западные истребители переоборудованы для использования именно высокоточного оружия повысят эффективность и HARM, и JDAM, и в целом авиационных боеприпасов, которые сейчас используются.

Он также добавил, что сейчас уже четыре страны подтвердили, что передадут нам американские истребители F-16, однако не все они придут в Украину. Часть из них будет храниться на безопасных авиабазах за рубежом, чтобы не стать мишенями для оккупантов.

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