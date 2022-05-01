Начало эвакуации людей, находящихся не на "Азовстали", а в других районах города, состоится 2 мая в 8:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Эвакуация из Мариуполя мирного населения, находящегося не на "Азовстали", а в других районах города, перенесена на завтра, 2 мая.

Об этом сообщил в Telegram Мариупольский городской совет.

Отмечается, что сегодня в Мариуполе при поддержке ООН и Красного Креста началась эвакуация гражданских с территории комбината "Азовсталь". "Больше информации будет впоследствии. Верим и ждем возвращения людей на подконтрольную Украине территорию", - отмечает власть.

В то же время "с учетом безопасности" эвакуация мирного населения Мариуполя из других районов города перенесена на понедельник, 2 мая. Начало эвакуации в 8:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 мая, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

"Первая группа примерно из 100 человек уже движется на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией других гражданских с территории завода", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля, прошел около 230 километров и прибыл на завод в Мариуполе утром в субботу по местному времени, рассказали в Красном Кресте.

Кроме того, в Мариупольском горсовете заявили, что сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье.

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