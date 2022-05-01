Уже удалось вывезти более 100 гражданских - это маленькие дети, женщины, а также старики.

Операция по эвакуации гражданских людей с "Азовстали" продолжается.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в видеообращении, которое записала вместе с главой фракции "Слуга народа" и участником переговоров с российской стороной Давидом Арахамией.

Она отметила, что об этой операции не сообщали ранее, потому что делали все, чтобы она состоялась.

"Более 100 человек эвакуированы. Операция продолжается", - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, все это удалось благодаря усилиям президента Украины, при поддержке генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Международного Комитета Красного Креста.

"За это мы им очень благодарны. Детали будут позже. Уже завтра будем встречать наших родных мариупольцев, которые вынуждены были более 50 дней под завалами без еды, без воды, без связи верить, что их спасут - и мы их спасли", - сказала Верещук.

Давид Арахамия подчеркнул, что "впервые с начала войны, с начала блокады "Азовстали" нам удалось вывести более 100 гражданских - это маленькие дети, женщины, а также люди преклонного возраста".

При этом подчеркнул, что наши ребята-герои из "Азова" держатся там.

"Следующий этап операции - вывести всех остальных. Там еще много людей остаются - у них много проблем. Это было первое прекращение огня над "Азовсталью" уже двое суток. Надеемся, что дальше будем работать с международными институтами и сделаем возможной эвакуацию всех, кто находится на "Азовстали", - добавил Арахамия.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией других гражданских с территории завода", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля, прошел около 230 километров и прибыл на завод в Мариуполе утром в субботу по местному времени, рассказали в Красном Кресте.

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