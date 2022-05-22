На Донетчине осложнилась эвакуация из населенных пунктов, противник обстреливает места пересадки людей из одного в другой вид транспорта.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Так, по его информации, по состоянию на сегодня обстрелы продолжаются, вдоль линии фронта – постоянные. Поступали сообщения об обстреле Авдеевки, Торецка, Красногоровки, Угледара, Энергодара. Также под обстрелами несколько дней Бахмут и Соледар, утром были ракетные удары по этим городам.
"Под обстрелами Святогорская община, где еще остаются люди, сегодня обстрелом разрушена восстановленная в 2016 году с помощью Японии школа", - рассказал Кириленко.
Также осложнилась эвакуация из населенных пунктов, противник обстреливает места пересадки людей из одного в другой вид транспорта.
"Многие недовольны, поскольку выходят из зоны комфорта, но противник убивает мирное население и это надо понимать", - подчеркнул Кириленко.
Так, в Донецкой области с начала суток российские оккупанты убили семерых и ранили десятерых мирных жителей.
"За 21 мая россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 3 в Лимане, 2 в Николаевке, 1 в Авдеевке и 1 в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения", - сообщил Кириленко.
Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили на Луганщине.
Напомним, на Донбассе ВСУ удержали переправу через Северский Донец, у врага значительные потери.