Чешское правительство призывает украинских граждан не концентрироваться в Праге.

Чехия уже не справляется с потоком украинских беженцев, которые ищут спасения от вторжения в Украину фашистской России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в эфире информационного телемарафона.

"Чехия уже не справляется с тем потоком. Прага уже переполнена, здесь нельзя уже найти место проживания. Здесь нельзя уже найти школу для украинских детей. И мы как посольство и чешское правительство призываем украинских граждан не концентрироваться в Праге", - сказал посол.

Он призвал соотечественников не останавливаться в чешской столице, а ехать дальше в регионы страны.

"Призываем ехать в регионы, где не менее сердечно принимают, но там еще осталось немного мест", - отметил дипломат.

По его словам, чешское правительство обратилось к европейским партнерам с призывом активнее приобщиться к размещению у себя украинских беженцев, ведь Чехия чувствует, что тот поток, с которым она способна была справиться, практически достигнут.

Как сообщал УНИАН, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека количество беженцев из Украины за границу уже пересекло отметку в три миллиона человек.

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