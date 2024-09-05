Для этого поднимали авиацию.

В ночь на 5 сентября в Беларуси было шумно. Ее военные были вынуждены сбивать российские "шахеды", которые страна-агрессор запустила по Украине, но они полетели в Беларусь.

Как пишет в Telegram мониторинговый канал "Беларускі Гаюн", два дрона камикадзе зашли в Гомельскую область РБ из Черниговской области Украины. Это произошло примерно в 01:08.

Уже около 01:30 с аэродрома Барановичи в небо подняли очередной истребитель и в течение 10 минут жители Гомельского района услышали два взрыва. Как отмечается, это, вероятно, была антидроновая работа.

Уже в два часа ночи "Беларускі Гаюн" опубликовал видео, на котором видно как пылает и падает один из сбитых дронов. Тогда же стало известно, что из Барановичей направился на юго-восток второй истребитель.

Утром в Минобороны Беларуси подтвердили сбивание дронов.

"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, вероятно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил противовоздушной обороны все цели нарушителей были уничтожены. По данному факту проводится проверка", - отметил начальник Генштаба, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО, полковник Сергей Фролов.

Атаки российских дронов

Как сообщал УНИАН, это уже не первый раз, когда российские дроны теряются и летят в Беларусь.

16 июля во время российской атаки по Украине в Беларусь залетел уже четвертый по счету беспилотник-камикадзе типа "Шахед". Позже стало известно, что заблудившийся в Беларуси "Шахед" взорвался в районе Бобруйска.

Впервые они сбили российский "шахед" еще 29 августа.

В ночь с 30 на 31 июля произошел один из самых массовых заходов Shahed в воздушное пространство Беларуси за весь период мониторинга. Есть информация о как минимум пяти дронах-камикадзе этого типа.

В ночь на 4 сентября во время атаки России на Украину по меньшей мере четыре "Шахеда" залетели в Беларусь, один из них исчез на севере.

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