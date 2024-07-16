Российский дрон разбился в Гомельской области.

Во время последней атаки РФ по Украине дрон-камикадзе типа "Шахед" залетел на территорию Беларуси. Российский беспилотник взорвался неподалеку от города Бобруйск, сообщает "Беларускі Гаюн".

""Беларускі Гаюн" выяснил, что дрон-камикадзе типа "Шахед", который зашел в Беларусь сегодня в районе 8:40 утра, разбился в Октябрьском районе Гомельской области. По нашим данным, шахед упал между г.п. Паричи и аг. Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной", – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время падения дрона произошел взрыв.

Видео дня

"Нам доподлинно известно, что во время падения произошёл взрыв дрона-камикадзе, что прямо подтверждает – шахеды, которые залетают на территорию Беларуси – никакие не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки по территории Украины", – пишет "Беларускі Гаюн".

"Шахеды" залетают на территорию Беларуси

16 июля во время российской атаки по Украине в Беларусь залетел уже четвертый по счету беспилотник-камикадзе типа "Шахед". Сообщалось, что в небе над Гомельской и Могилевской областями летали беларуский вертолет Ми-24, а также истребитель Су-30.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что ночью РФ выпустила по Украине 5 ударных беспилотников типа Shahed-131/136. 4 из них были сбиты. Пятый же улетел в Беларусь.

Вас также могут заинтересовать новости: