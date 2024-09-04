Российские "Шахеды" уже не впервые залетают в Беларусь.

Во время атаки России на Украину не менее четырех "Шахедов" залетели в Беларусь, один из них пропал на севере. Об этом сообщает мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Сообщается, что первый беспилотник пересек границу с Беларусью около 01:50 в районе деревни Верхние Жары и уже спустя несколько минут ушёл в Украину в направлении Чернобыльской зоны.

Еще три "Шахеда" залетели в Беларусь в 04:48, 05:49 и 08:04.

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"Большинство из них летали в районе беларусско-украинской границы, постоянно пересекая её в обе стороны, но один из них полетал над границей и ушёл на север страны", - пишет "Беларускі Гаюн".

По данным украинских мониторинговых каналов, шахед №2, который впервые зашёл в воздушное пространство Беларуси в 04:48, далее ушёл в район аэродрома "Зябровка", пролетел Гомель и взял курс на Могилёв. Отмечается, что в последний раз он был замечен в 05:49 в районе Жлобина, после чего потерялся, куда он делся - неизвестно.

Кроме того, активисты сообщают, что истребитель ВВС РБ поднялся с аэродрома "Барановичи" примерно в 06:20 и, полетав 1,5 часа, вернулся в Барановичи в 8 утра.

Ночная атака РФ на Украину

В ночь на 4 сентября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине с применением ракет воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed". Оккупанты запустили по Украине 42 воздушные цели, из них сбиты 29 - 4 крылатые ракеты Х-101, 3 крылатые ракеты "Искандер-К", 22 ударные БпЛА "Shahed-131/136.

Утром 4 сентября Россия нанесла удар по Львову. Повреждены жилые дома в центре города, медицинские и образовательные учреждения. Известно о семи погибших в результате атаки, среди них - трое детей. Пострадали 47 человек.

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