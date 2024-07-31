Продолжается российская атака.

Беспилотные летательные аппараты типа "Shahed" могли залететь на территорию Беларуси во время ночной атаки на Украину.

Как пишет проект "Беларускі Гаюн", с аэродрома "Барановичи"(Брестская область) взлетел истребитель Военно-воздушных сил Беларуси. "Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника Shahed-136/131", - пишут они.

В 00:15 украинский Telegram-канал monitor сообщил, что один из российских дронов заходит на территорию Брагинского района Гомельской области. Позже они написали, что на севере Черниговской области фиксируют шесть БПЛА. "Вероятно, частично будут пересекать госграницу с Беларусью", - говорится в сообщении.

Видео дня

Уже в 00:44 появилась информация о том, что из Гомельской области через Чернобыльскую зону отчуждения в направлении Житомирской летит БПЛА. "Гаюн" отмечает, что с середины июля на аэродроме "Бобруйск" постоянно дежурили вертолеты Ми-8 и Ми-24. Их задачей было сокращение подлетного времение к границе с Украиной для перехвата российских "шахедов".

Ночная атака БПЛА

Как известно, прямо сейчас в небе Украины фиксируют российские ударные дроны типа "Shahed". Воздушная тревога охватила большую часть страны.

Кроме того, ранее военные предупреждали, что Россия может готовить новый комбинированный удары.

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