Вооруженные силы Беларуси впервые применили авиацию для того, чтобы сбить "шахед".

По данным мониторингового OSINT-проекта "Беларускі Гаюн", в ночь на 29 августа во время атаки российских оккупантов по Украине один из "шахедов" снова залетел на территорию Беларуси, а именно - в Ельский район. Это произошло примерно в 03:30

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"После захода "шахеда" в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС Беларуси около 20 минут гонялся за нарушителем, а в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее 2-х взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе", - говорится в сообщении "Гаюна".

Аналитики отметили, что таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда беларусский истребитель ВВС предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе – российский дрон-камикадзе типа "шахед".

Российские "шахеды" над Польшей

26 августа на территорию Польши залетал "неопознанный воздушный объект" во время массированного российского комбинированного удара по Украине. Объект якобы пролетел 25 км вглубь территории Польши, а затем исчез с радаров.

28 августа польские военные объяснили, что не сбили российский беспилотник над своей территорией из-за того, что боялись, не гражданский ли это объект.