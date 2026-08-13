ИИ назвал профессии будущего: некоторые из них сегодня ещё даже не существуют

Искусственный интеллект составил целый список профессий, которые могут быть необходимы в будущем.

Искусственный интеллект в ответ на вопрос о необычных профессиях будущего предоставил список должностей, которым пока не обучают, пишет Republica.

Когда автор попросил назвать необычные профессии будущего, ИИ выдал целый список занятий, связанных с искусственным интеллектом. Формально это еще не профессии, поскольку их пока нигде нельзя изучить, но это проявления потребностей, возникающих на стыке человека и технологий.

Защитник цифровой репутации – будет защищать личность человека в мире, который сам же ИИ и формирует, от манипуляций, клонирования голоса, искусственного контента с вымышленными данными, фактами и персонажами.

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Агент по персональным данным – будет вести переговоры о том, кто может использовать данные человека, с какой целью и за какую цену. Что-то вроде риэлтора, только не с недвижимостью, а с персональными данными.

Консультант по отношениям между человеком и ИИ – будет вмешиваться тогда, когда люди развивают серьёзные эмоциональные отношения с искусственным интеллектом, роботами или аватарами. Своеобразная "терапия 3.0", которая уже необходима, поскольку феномен "робота-партнера" уже существует, особенно среди одиноких или неуверенных в себе людей, для которых такие отношения являются источником комфорта.

Специалист по человеческому суждению – будет вмешиваться тогда, когда ИИ способен рассчитать наилучшее решение, но принять его все равно должен человек. Таких специалистов стоит иметь даже сейчас, ведь человеческое суждение уже является редкой способностью.

Городской дизайнер во время экстремальной жары – будет перепроектировать улицы, здания и общественные пространства для населенных пунктов с постоянно повышающимися температурами.

Стратег по водным ресурсам – будет управлять водой как стратегическим ресурсом для недвижимости, городов, сельского хозяйства и компаний.

Философ в компании – человек, который, помимо прочего, будет задавать вопрос "зачем нам это делать?", когда технологии позволяют то, что раньше было невозможно.

Новый HR – будет отвечать за сохранение и развитие сугубо человеческих качеств в организации, которая становится всё более автоматизированной.

Профессии вне ИИ

Автор упрекнул искусственный интеллект в том, почему тот предлагает только профессии, связанные с ИИ. Тот ответил, что именно такие направления окажутся в центре внимания из-за технологических трансформаций. Но когда речь зашла о профессиях будущего за пределами ИИ, список получился другим.

Менеджер 100-летней жизни – будет помогать людям перестраивать жизнь на несколько этапов: образование, последовательная карьера, паузы, переквалификация, выход на пенсию и отношения.

Специалист по здоровью жилья – будет анализировать воздух, освещение, шум, температуру, плесень и привычки в доме с точки зрения здоровья жильцов.

Специалист по ферментации – специализация на стыке гастрономии, микробиологии и пищевого производства, которая уже существовала и могла бы вернуться.

Специалист по скуке – звучит абсурдно, но речь идет о сознательном создании периодов без стимуляции ради восстановления внимания.

Искусственный интеллект и рынок труда – последние новости

ИИ уже меняет рынок труда в Украине и мире. Наибольшее влияние ощущают работники, выполняющие рутинные задачи. Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина сообщила, что в первую очередь на отечественном рынке труда снижается спрос на операторов по вводу данных, бухгалтеров без узкой специализации, базовых операторов колл-центров, а также начинающих копирайтеров и переводчиков.

Ранее руководительница People Advisory Services EY Ukraine Ольга Горбановская рассказывала, что наиболее востребованными на рынке труда в будущем станут специалисты, умеющие знакомить людей с технологиями, а также архитекторы рабочих процессов и биотехнологи.

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