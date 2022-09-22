По данным расследователя, его не проверяли годами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в основном блефует, когда угрожает применить ядерное оружие.

Такое мнение в интервью Голосу Америки высказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, ядерный аресенал России не проверялся годами, поэтому имеет очень высокий риск не функционировать должным образом.

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"Мы собираем данные и у нас есть объективные данные по цифрам. Но никто не может сказать ни нам, ни Кремлю, сколько этого арсенала все еще можно безопасно использовать. Самым важным для меня всегда был ожидаемый риск того, что Путин даст указание активизировать ядерный арсенал. Особенно в то время, когда Путин слаб, офицеры, вероятно, не подчинятся такому приказу. Потому что слабый Путин не сможет предложить им защиту от будущего трибунала или от будущего правосудия, или даже от морального осуждения", - пояснил он.

Грозев считает, что угрозы российского диктатора применить ядерное оружие - в основном блеф.

"Вероятность того, что он даст указание относительно его использования, очень низкая", - добавил расследователь.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России и пригрозил всему миру ядерным оружием.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что угроза Путина применить ядерное оружие стала "опасной и безрассудной риторикой".

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