Зеленский подчеркнул, что Россию необходимо признать наконец государством-спонсором терроризма.

Необходимо остановить российский энергошантаж, ограничить цены на энергоносители.

Об этом сказал президента Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что в преддверии заседания Генеральной ассамблеи Россия ударила ракетами по Южноукраинской АЭС, и взрывом задело здания станции – выбило окна, повредило стены. По его словам, ракеты разорвались всего в 300 метрах от стен реакторов. При этом напомнил, что это произошло после четкого призыва МАГАТЭ к России остановить любую враждебную активность против любых атомных объектов Украины, в частности против Запорожской атомной станции – крупнейшей в Европе, которую Россия превратила в мишень.

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"Российский радиационный шантаж – это то, что должно волновать каждого и каждую из вас, потому что никто из вас не найдет вакцины от лучевой болезни", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Россия также применяет энергошантаж. "Кризис стоимости жизни в десятках стран продолжается. Ее корни – в дестабилизации энергорынка. Надо убрать основной фактор глобальной ценовой турбулентности, а именно: российский энергошантаж", - отметил он.

Зеленский отмечает, что для этого надо ограничить цены, по которым Россия отправляет на экспорт свои энергоресурсы. "Надо сделать российские нефть и газ снова просто обычными товарами. Сейчас нефть и газ – это энергетическое оружие России. И именно поэтому ей удается манипулировать рынками так, чтобы электричество, газ, бензин и дизель становились привилегией для избранных вместо того, чтобы быть обычным доступным благом для всех", - отметил он. При этом добавил, что такие шаги необходимы для " самозащиты мира" и это путь к восстановлению энергетической и ценовой безопасности.

"Но пойдет ли мир на это? Испугается ли угроз России? Надо сделать лишь один сильный шаг, после которого все станет ясно. Уже давно время для него", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россию надо признать наконец государством-спонсором терроризма. "После российского ракетного террора. После массовых убийств. После Мариуполя. После сожжения российскими военными украинских пленных в Оленевке. После блокады портов. После ударов российских танков и ракет по атомным станциям. И после угроз применить ядерное оружие, которые стали правилом, а не исключением для российских пропагандистов..." - подчеркнул он. По его словам, такое признание должно быть на всех уровнях - юридическом и политическом. "Если вы не имеете юридического механизма, вы можете принять политическое решение на уровне парламентов. Это фундамент для восстановления элементов глобальной безопасности. Если этот сильный шаг будет сделан, отпадут сомнения, делать ли другие жизненно необходимые шаги", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский заявил, что очень важно - территориальная целостность. "Когда кто-то один пытается украсть территорию другого, это ставит под удар все государства мира.

Поэтому глобальную безопасность невозможно восстановить без восстановления территориальной целостности того, против кого была направлена вооруженная агрессия", - подчеркнул он.

Напомним, российские оккупанты ночью 21 сентября снова обстреляли Запорожскую АЭС. В результате обстрела было повреждено оборудование энергоблока №6, потеряно питание и состоялся аварийный запуск дизель-генераторов для обеспечения работы насосов охлаждения.

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