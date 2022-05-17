Процесс переговоров по обмену продолжается.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр считает внутренней пропагандой планы депутатов Российской Федерации запретить обмен украинских защитников Мариуполя на российских военнопленных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маляр сказала на брифинге в Киеве.

"В отношении Госдумы - это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что процесс переговорный продолжается и сама операция по спасению сейчас продолжается", - сказала Маляр.

Как сообщал УНИАН, в Государственной думе РФ готовят закон о запрете обмена украинских бойцов из отряда особого назначения "Азов", которых вывезли из Мариуполя.

16 мая из " Азовстали "в медучреждение в оккупированном Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых бойцов"Азова". Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой планируется обмен.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что вчера было эвакуировано более полусотни раненых военных. Операция по спасению украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" продолжается.

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