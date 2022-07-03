Гарри Табах уверен, что Белый Дом не дает достаточно нужного оружия

Затягивание поставок оружия от Вашингтона является предательством. Украине, чтобы переломить ход войны, нужны лишь 50-60 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом заявил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире телемарафона.

"Это предательство, что мы не даем достаточно нужного оружия Украине. Моя страна может, я уверен. У нас HIMARS всех конфигураций больше двух тысяч. А Украине нужно 50-60, чтобы переломить ход войны. И все это стоит в наших ангарах в Европе как резерв, но никто не торопится их передавать", – возмутился американский военный.

Как ранее сообщал УНИАН, 27 июня стало известно, что США обучат еще 50 бойцов Вооруженных сил Украины использованию ракетной системы HIMARS в ближайшее время.

Кроме того, президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать современные системы противовоздушной обороны. В частности, этот пакет будет включать в себя системы ПВО; РЗСО HIMARS и снаряды к ним; дополнительную артиллерию и амуницию.

По его словам, США уже предоставили Украине военную помощь на 7 миллиардов долларов, с тех пор как он стал президентом страны и планирует продолжить поддержку.

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