Представитель Пентагона заявил, что США рассчитывают начать второй этап учений украинских военных использованию реактивных систем залпового огня HIMARS.

США обучат еще 50 бойцов Вооруженных Сил Украины использованию ракетной системы HIMARS в ближайшее время.

Об этом заявил репортер Foreign Policy Джек Детч.

По словам репортера, представитель Пентагона заявил, что США рассчитывают начать второй этап учений украинских военных использованию реактивных систем залпового огня HIMARS, который начнется "в ближайшее время".

"США проведут обучение около 50 украинских военнослужащих использованию систем залпового огня HIMARS примерно за две недели, ожидается, что второй раунд обучения начнется в ближайшее время и будет охватывать украинские войска разных рангов", – заявил чиновник.

HIMARS в Украине:

HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

Украине пока передали ракеты дальностью до 80 км.

Американские дальнобойные РСЗО HIMARS уже задействованы в боях с оккупантами.

23 июня министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии реактивных систем залпового огня HIMARS из США. Первый транш, по открытым данным, включал четыре единицы РСЗО.

Того же дня Вашингтон заявил о передаче Украине дополнительных HIMARS.

26 июня 2022 года украинские защитники применили американские системы залпового огня HIMARS и успешно разгромили два командных пункта российской армии.

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