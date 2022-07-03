Украинские силы будут использовать предоставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы уничтожать пути снабжения русских оккупантов.

Украинские военные при помощи западного вооружения планируют продолжать угрожать российским путям снабжения, идущим из Белгорода на юг Харьковской области.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В частности, украинские силы будут использовать предоставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы бить по путям снабжения российских оккупантов, идущих через Вовчанск, Купянск и Изюм.

Отмечается, что Купянск является важным логистический центром для оккупантов, действующих на Харьковском направлении, он расположен примерно в 50 км от линии фронта.

Вовчанск расположен примерно в 15-20 км от линии фронта, но активность россиян на севере Харькова до сих пор не позволяла украинским военным вести огонь по ним на этом направлении с закрытых позиций.

А российские пути снабжения в Изюм являются наиболее уязвимыми, они находятся примерно в 15 км от ближайшей линии фронта. Как отмечают аналитики ISW, система обнаружения тепловых аномалий NASA FIRMS в последние недели фиксировала аномалии, соответствующие обстрелам с закрытых позиций в лесных районах к западу от Изюма.

Ранее УНИАН сообщал, что согласно отчету аналитиков ISW, отвод украинских войск в Сиверск Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками.

Эксперты предполагают, что российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

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