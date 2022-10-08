Движение по мосту полностью остановлено.

Эстония поздравляет Украину с подрывом незаконно построенного Россией Крымского моста на территории временно оккупированного украинского полуострова Крым.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает Delfi.

Рейнсалу отметил, что Украина давно объявила, что одна из ее целей – разрушить Крымский мост.

Видео дня

Глава МИД Эстонии отметил, что мост уничтожен не полностью, но обрушилась часть автомобильного моста и повреждены железнодорожные пути.

"Положительным моментом является то, что движение остановилось", – сказал глава МИД Эстонии.

Рейнсалу предположил, что взорвать мост планировалось именно сегодня, 8 октября, потому что накануне президенту страны-агрессора Владимиру Путину исполнилось 70 лет.

"Я считаю, что эта цель существует уже очень давно", – добавил он.

Рейнсалу также не исключил причастность украинских спецслужб к взрыву моста.

"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, как предполагается, стоят за этой операцией", – добавил министр.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября: все подробности

Утром 8 октября ряд СМИ сообщил, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. Позже в Сети появились фото и видео, на кадрах виден взрыв.

Оккупационная "власть" полуострова заявила, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Путин уже поручил создать правительственную комиссию по взрыву на Керченском мосту.

Вас также могут заинтересовать новости: