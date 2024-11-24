Россия готовится к "смелому" наступлению на Запорожье, которое находится всего в 30 километрах от фронта, считают украинские разведчики. Этот город является одним из трех оставшихся "центров тяжелой промышленности", который имеет решающее значение для выживания Украины как функционирующего государства, пишет The Economist.
В конце 2022 года Владимир Путин объявил всю область своей собственностью, хотя контролировал лишь треть ее территории - после фиктивного референдума, на котором жители Запорожья не голосовали, говорится в материале. В течение двух месяцев российские ракеты и фугасные бомбы наносили удары по городу, разрушив 1500 домов. Украинский представитель на условиях анонимности заявил изданию, что скоро в бой могут быть брошены 130 000 российских оккупантов.
Однако полковник Алексей Хильченко, командир бригады быстрого реагирования "Спартан", недавно переброшенной в Запорожье, считает, что Россия "занята в другом месте" и не будет наступать на этот город. Он также утверждает, что россияне планировали направить две дивизии (20 000-30 000 военнослужащих) для первоначального штурма, но половина была переброшена в Курскую область.
Командир батальона 118-й бригады "Лемберг", занимающей юго-западные рубежи обороны Запорожской области, согласен с тем, что оккупанты пока не готовы к этому шагу. "Но когда они его нанесут, первый удар будет самым сильным", - добавил он.
СМИ пишет, что Украина в этот раз не рискует и возводит новые укрепления около Запорожья.
Другие новости о наступлении России на разных участках
Ранее УНИАН сообщал, что США приняли решение о поставках Украине противопехотных мин, в частности, чтобы предотвратить "мясные" штурмы оккупантов на разных участках фронта, особенно на Донбассе. Однако остается вопрос - какие именно противопехотные мины получит Украина.
Кроме того, кремлевский диктатор поставил задачу вернуть под контроль территорию Курской области до инаугурации Дональда Трампа. Для этого он даже задействует войска КНДР.