Издание также собрало мысли некоторых украинских военных по этому поводу.

Россия готовится к "смелому" наступлению на Запорожье, которое находится всего в 30 километрах от фронта, считают украинские разведчики. Этот город является одним из трех оставшихся "центров тяжелой промышленности", который имеет решающее значение для выживания Украины как функционирующего государства, пишет The Economist.

В конце 2022 года Владимир Путин объявил всю область своей собственностью, хотя контролировал лишь треть ее территории - после фиктивного референдума, на котором жители Запорожья не голосовали, говорится в материале. В течение двух месяцев российские ракеты и фугасные бомбы наносили удары по городу, разрушив 1500 домов. Украинский представитель на условиях анонимности заявил изданию, что скоро в бой могут быть брошены 130 000 российских оккупантов.

Однако полковник Алексей Хильченко, командир бригады быстрого реагирования "Спартан", недавно переброшенной в Запорожье, считает, что Россия "занята в другом месте" и не будет наступать на этот город. Он также утверждает, что россияне планировали направить две дивизии (20 000-30 000 военнослужащих) для первоначального штурма, но половина была переброшена в Курскую область.

Видео дня

Командир батальона 118-й бригады "Лемберг", занимающей юго-западные рубежи обороны Запорожской области, согласен с тем, что оккупанты пока не готовы к этому шагу. "Но когда они его нанесут, первый удар будет самым сильным", - добавил он.

СМИ пишет, что Украина в этот раз не рискует и возводит новые укрепления около Запорожья.

Другие новости о наступлении России на разных участках

Ранее УНИАН сообщал, что США приняли решение о поставках Украине противопехотных мин, в частности, чтобы предотвратить "мясные" штурмы оккупантов на разных участках фронта, особенно на Донбассе. Однако остается вопрос - какие именно противопехотные мины получит Украина.

Кроме того, кремлевский диктатор поставил задачу вернуть под контроль территорию Курской области до инаугурации Дональда Трампа. Для этого он даже задействует войска КНДР.

Вас также могут заинтересовать новости: