У врага есть возможность перебрасывать свои войска между Россией и Крымом, но маршрут - под ударами ВСУ.

Заявления о наступлении на Запорожье делаются, скорее, для нагнетания ситуации. По словам руководителя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, российские оккупанты сталкиваются со сложностями на Запорожском направлении, но наступление на областной центр маловероятно.

В интервью Общественному радио он отметил, что у врага отсутствуют ресурсы для полномасштабного наступления, хотя тактический захват нескольких сел они могут использовать для создания панических настроений в обществе.

В качестве примера нагнетания ситуации, Тимочко напомнил о событиях на Волчанском направлении.

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"Когда россияне на Волчанском направлении продвинулись на 3-5 километров, то информационный шум у нас был такой, что создавалось впечатление, будто российские войска уже на Збруче и перешли Днепр", - сказал он.

Военный также описал трудности, которые оккупанты испытывают в Запорожской области, часть которой контролируют. В частности, у россиян есть возможность транспортировать свои войска между Россией и Крымом по суше, но из-за узости этой зоны она находится под постоянными ударами дальнобойной артиллерии, дронов и ракет ВСУ. По словам Тимочко, ударам подвергаются не только объекты на этой территории, но и сам полуостров. Поэтому, вопреки заявлениям критиков, что Силы обороны якобы пренебрегают этим направлением, сейчас там продолжаются преимущественно дистанционные бои.

"Под огневой удар там попадают многие российские объекты, а также Крым. Чтобы критики не говорили, что у нас все плохо и мы это направление выделили из внимания. Сейчас там происходят больше дистанционные бои", - подчеркнул он.

Еще одной проблемой для россиян является Роботинское выступление, созданное ВСУ в результате прорыва в российские оборонительные позиции на "линии Суровикина". Из-за таких проблем и отсутствия успехов на других направлениях, по мнению Тимочко, россияне пытаются найти слабые места, чтобы расшатать ситуацию.

"Мне это напоминает, как три месяца назад россияне, после наступления на север Харьковщины, расшатывали тему о том, что они будут массированно наступать на Сумщину. Правда, все закончилось диаметрально противоположно, когда ВСУ зашли на Курщину", - сказал Тимочко.

В то же время, по его словам, россияне действительно проявляют активность на Запорожском направлении, включая перемещение войск. Он добавил, что если обсуждать это направление как потенциально опасное, это означает, что разведка и командование принимают превентивные меры и готовят соответствующие ресурсы.

"Кто-то себе представляет, что если проводится подготовка, то она сопровождается движением колонн танков и солдат, которые должны двигаться на Запорожское направление. А если их нет, то значит везде "зрада", и никто ничего не делает", - подчеркнул военный.

Война в Украине - обстановка в Запорожье

Напомним, на Запорожском направлении РФ держит 90-тысячную группировку "Днепр". Она имеет постоянную и бесперебойную логистику, в том числе и благодаря железной дороге вдоль северного побережья Азовского моря. По словам полковника ВСУ, спикера Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислава Селезнева, на этом участке фронта оккупанты ищут слабые места в обороне украинской армии. Хотя враг проводит наступательные действия тактического уровня, эти тенденции достаточно угрожающие.

На днях The Economist написал, что Россия готовится к "смелому" наступлению на Запорожье, которое расположено всего в 30 километрах от фронта. Украина на этот раз не рискует и возводит новые укрепления возле Запорожья.

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