По словам Маломужа, на Курщине ВСУ ведут маневренную войну.

В Курской области РФ, где ВСУ проводят спецоперацию, уже уничтожено более 20 тысяч российских оккупантов, что равно составу 5 бригад. По словам генерала армии Украины, главы службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николая Маломужа, эти силы противника могли бы пойти на Угледар или Запорожье.

По его мнению, надо рассматривать ситуацию на Курщине в динамике. В частности, стратегическая операция была начата, когда там не было большой концентрации российских войск - дислоцировались срочники, представители Росгвардии и ФСБ, которые не являются боевыми подразделениями.

"Мы использовали элемент внезапности, секретности и разумеется, подготовили мощные боевые части с передовой техникой. Поэтому движение по контролю этой буферной зоны за 1380 километров было эффективным и, соответственно, враг не мог сразу сконцентрировать значительные силы для отпора. Сейчас там сгенерировано до 55 тысяч человек, а мы за этот период уничтожили около 22 тысяч - это огромные потери врага. В бригадном формате - это тактически до 5 бригад развернутых", - рассказал специалист журналистам.

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По его словам, эти силы могли бы давно пойти на Угледар, Покровск, Курахово и даже на Запорожье. Маломуж добавил, что на Курщине ВСУ ведут маневренную войну, то есть перед украинскими бойцами не стоит задача держать позиции и любой ценой удержать начальные 1300-1400 квадратных километров.

"Мы проводим операции, уничтожили большое количество врага, оттянули более 50 тысяч, отходим, смотрим где нанести удар врагу неожиданно, в серых зонах. Поэтому говорить, что мы просто потеряли территории - это не просто. Мы отошли планово для того, чтобы создать проблемы врагу, в частности, по окружению наших войск", - подчеркнул эксперт.

Он говорит, что на Курщине Силы обороны проводят нестандартные действия, что очень волнует врага. В частности, ВСУ неожиданно наносят противнику удары с флангов, с тылов, уничтожают вражеские штабы, технику и тому подобное.

"Буквально вчера, позавчера наши спецназовцы провели операции по уничтожению большого количества врага... Это не стратегические операции по наступлению, но это война, которая истощает врага, оттягивает его силы и средства", - говорит Маломуж.

В то же время, по его словам, на Курщине создается определенная буферная зона, в плен берутся российские солдаты. Все это создает предпосылки для переговорного процесса, но и подрывает престиж кремлевского диктатора Владимира Путина, который "ничего сделать не может".

Маломуж сомневается, что противник сможет освободить Курщину до 20 января 2025 года, как этого хочет Путин. По состоянию на сейчас, не имело успеха и вступление в боевые действия северокорейских военных. "Они вступили в бой, но не показали высокого качества ведения боевых операций. Думаю, что и не покажут", - считает эксперт.

Украина потеряла часть плацдарма в Курской области

Напомним, Украина потеряла более 40% территории в Курской области РФ, которую она заняла в результате внезапного вторжения, поскольку россияне организовали волны контратак.

По данным Reuters, россияне разместили 59 тыс. солдат в Курской области с тех пор, как ВСУ ворвались туда в начале августа и стремительно продвинулись, застав Кремль врасплох. По информации источника, ВСУ контролировали около 1376 кв. км, теперь эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки, и сейчас Украина контролируем около 800 кв. км.

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