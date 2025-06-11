Целью россиян было выйти на админграницу областей до 9 мая, напомнил представитель ОСУВ "Хортица".

Российских войск нет на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей по состоянию на 11 июня. Об этом спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал в эфире Суспільного.

По его словам, несмотря на провокационные заявления российских медиа, "несмотря на все их попытки и попытки, они не дошли до административной границы областей". Однако они пытаются туда продвигаться с Покровского и Новопавловского направлений, отметил Трегубов, и это они делают с конца апреля, ведь их цель была выйти на админграницу до 9 мая.

Армия РФ, говорит он, пытается штурмовать этот участок малыми пехотными группами и пробиваться через зеленые насаждения, посадки и тому подобное.

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"Вдоль всей линии фронта группы по 3-4-5-6 человек пытаются нащупывать, где можно пролезть. Если кто-то из них пролазит, то пытается где-то зацепиться, закрепиться в каком-то здании, руине, лесополосе и ждать, пока к нему доползут другие. И так происходит, пока они не накопят в посадке какое-то определенное количество (солдат, - ред.), тогда им сбрасывают боеприпасы, еду с дронов, и дальше идут в дальнейшие наступательные и штурмовые действия", - рассказал Трегубов.

Кроме того, отметил спикер, у оккупантов бывают попытки прорыва на легкой технике - мотоциклах.

Россияне приблизились к Днепропетровщине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в комментарии СМИ недавно заявлял, что российская армия проводит "наступление" в Днепропетровской области в рамках создания буферной зоны в Украине.

Однако украинские военные заверили, что это не так. В Силах обороны юга Украины подчеркнули, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но украинские бойцы держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. Также представитель Генштаба ВСУ, майор Андрей Ковалев заявил, что сообщения о продвижении россиян на этом направлении является фейком.

Аналитики украинского мониторингового проекта DeepState 10 июня сообщили, что в последние дни появляется все больше кадров попыток российских войск зайти на территорию Днепропетровской области. Они заверили, что по врагу наносится поражение как с мест выдвижения, так и во время штурмовых действий.

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