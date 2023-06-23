Есть ужасный сценарий по Украине, утверждают западные журналисты.

Если украинское контрнаступление не будет успешным, власти США могут вынуждать Киев вести переговоры.

Такие действия американских властей возможны на фоне предстоящих выборов в Штатах и сложностей объяснения постоянной поддержики Украины, говорится в статье немецкого таблоида Bild.

"Ужасный сценарий, который также разыгрывается за закрытыми дверями в Украине, выглядит так: если наступление не увенчается успехом, несмотря на западное вооружение, может усилиться давление США, в частности, на Украину, чтобы говорить о переговорах…", - отмечается в материале.

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Украинское контрнаступление - новости, которые стоит знать

В июне стало известно, что защитники Украины уже освободили восемь населенных пунктов. По сведениям Минобороны украинского государства, наши воины продолжают двигаться вперед на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Украинские власти не хотят вести переговоры с РФ, пока оккупанты находятся на нашей земле. Президент Владимир Зеленский раскрыл суть нашей формулы мира. В частности, она предполагает восстановление территориальной целостности Украины.

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