Продолжается подготовка к масштабному контрнаступлению, считает военный эксперт.

Украинские воины на протяжении последних двух недель скорее занимаются действиями тактического уровня - контратакуют и атакуют, а масштабное контрнаступление Украины еще не стартовало.

Можно условно говорить, что началось наступление - в том смысле, что продолжается подготовительный этап, который является составной частью операции, рассказал военный эксперт Алексей Мельник в интервью Obozrevatel. По его словам, украинская сторона не ввела в контрнаступление основные силы.

Собеседник добавил, что по некоторым сведениям, сейчас Украина привлекла не более четверти резервов, которые готовила на протяжении многих месяцев для проведения масштабного контрнаступления.

"...на мой взгляд, многие допускают ошибку в том, чтобы сейчас делать какие-то далеко идущие выводы. То, что происходит последние две недели, скорее является действиями тактического уровня. Это атаки, контратаки. Но как таковая масштабная наступательная операция еще не началась...", - заявил Мельник.

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это стоит знать

19 июня заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что в течение двух недель на Мелитопольском и Бердянском направлениях защитники нашего государства освободили от россиян восемь населенных пунктов: Левадное, Новодаровку, Макаровку, Сторожевое, Лобковое, Благодатное, Пятихатки и Нескучное.

Утром 20 июня Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противник обороняется на Запорожском и Херсонском направлениях, а на Донбассе пытается идти вперед и терпит неудачи.

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