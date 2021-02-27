В Украине ожидают реакции государств-партнеров и руководства международных организаций в связи с последними обстрелами российскими войсками и их наемниками украинских позиций на Донбассе, 11 украинских бойцов получили ранения.
Об этом украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщает в Facebook.
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Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ из-за обстрелов российскими войсками украинских позиций.
"Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - говорится в сообщении.
Эскалация на Донбассе
- На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня.
- Вследствие обстрелов 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, трое воинов - боевые травмы. Еще один боец подорвался на мине.
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