На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 14 раз нарушили режим тишины, ранения получили 11 украинских бойцов.

В Украине ожидают реакции государств-партнеров и руководства международных организаций в связи с последними обстрелами российскими войсками и их наемниками украинских позиций на Донбассе, 11 украинских бойцов получили ранения.

Об этом украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщает в Facebook.

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Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ из-за обстрелов российскими войсками украинских позиций.

"Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - говорится в сообщении.

Эскалация на Донбассе

На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, трое воинов - боевые травмы. Еще один боец подорвался на мине.

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Автор: Виталий Саенко