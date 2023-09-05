Запад должен нарастить свои поставки вооружений Украине, чтобы не допустить больших проблем в 2024 году.

Темпы продвижения украинской армии на юге являются адекватными тем сложностям, с которыми приходится иметь дело украинцам. Дальнейшие успехи ВСУ в значительной степени будут зависеть от способности Запада ускорить поставки необходимого оружия.

Об этом говорится в отчете британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), составленном авторитетными военными экспертами Джеком Уотлингом и Ником Рейнольдсом.

Россия адаптировала свою тактику

Анализируя ход украинского контрнаступления, они отметили заметное изменение в российской тактике ведения боевых действий. Ключевым здесь стало резкое увеличение масштабов минных полей. Вместо "стандартной" ширины минной полосы в 120 метров россияне стали делать минные поля шириной до 500 метров.

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Вторая новация россиян – подрыв собственных оборонительных позиций после отхода, вместо обстрела их артиллерийским огнем. Из-за того, что оккупанты уступают ВСУ в контрбатарейной борьбе и по ряду других причин россияне стали применять новый метод: дистанционное уничтожение утраченных позиций самодельной взрывчаткой.

Также россияне перешли к тактике засад с применением противотанковых управляемых ракет вместо ударов артиллерии и авиации. Отдельной головной болью для ВСУ стали российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор", которые применяют противотанковые управляемые ракеты с большого расстояния.

Отход российской армии от привычной для нее доктрины массированного применения артиллерии в пользу более хитрых методов ведения войны аналитики RUSI считают "тревожной тенденцией".

Теперь россияне пытаются вести огонь не по площадям, а по разведанным целям, ориентируясь не на норматив расхода снарядов, а на достигаемый результат.

Успехи и трудности ВСУ в контрнаступлении

Аналитики отмечают, что попытки быстрого прорыва в начале контрнаступления привели к "неподъемным темпам потери оборудования" украинских подразделений. Поэтому украинское командование вынуждено было изменить тактику ведения наступательных действий.

В отчете отмечается, что новая тактика украинского продвижения базируется на четком планировании действий. Это позволяет идти вперед с минимальными потерями, но темпы продвижения стали очень медленными – по 700–1200 метров каждые пять дней. Это позволяет российским силам "перезагружаться" после понесенных потерь.

Тем не менее аналитики считают, что постепенное истощение российских сил "приведет к деградации обороны со временем, и когда критическая масса потерь будет достигнута, эта деградация может стать нелинейной".

Важнейшим достижением ВСУ в летней кампании аналитики считают заметное превосходство над россиянами в контрбатарейной борьбе. Однако сохранение этого преимущества может быть сорвано дефицитом исправных артиллерийских орудий, нехваткой сменных стволов и медленными поставками 155-мм боеприпасов.

Поэтому в RUSI подчеркивают жизненную важность обеспечения стабильных поставок артиллерийских систем и снарядов от стран-партнеров. Также Украине нужны системы защиты артиллерии от российских дронов-камикадзе "Ланцет", ставших большой проблемой.

"Если этого не будет достигнуто, это подорвет предпосылки для того, чтобы Украина продолжала достигать прогресса в следующем году", — говорят аналитики.

Что касается поставленной Западом бронетехники, то она показала себя несравнимо лучше советской в вопросе выживаемости экипажа в случае поражения машины. Более того, опыт летней кампании доказал, что пораженная западная техника чаще просто теряет мобильность, а не уничтожается полностью. После ремонта она может вернуться в строй. Но это требует от партнеров Украины постоянных поставок запчастей для ремонта.

Что требуется от Запада

Помимо уже перечисленных выше требований, которые выдвигают реалии нынешней войны к странам-партнерам Украины, аналитики RUSI отмечают важность еще ряда вещей.

Так, украинская армия остро нуждается в более широких возможностях для минной разведки. В частности, нужны системы алгоритмического анализа изображений, полученных с помощью БПЛА, для быстрого картографирования минных полей. Кроме того, широкие возможности для разминирования позволят Украине избежать высоких потерь поставляемой Западом боевой техники.

Еще один важный вопрос – обучение штабных офицеров. Аналитики признают, что боевые офицеры ВСУ, технический персонал и солдаты зачастую имеют хорошую подготовку, но украинской армии не хватает опытных штабных офицеров.

Примечательно, что в RUSI считают неправильным подход НАТО с упором на академические курсы для офицеров. Вместо этого аналитики предлагают сосредоточиться на специфике российско-украинской войны, чтобы подготовка украинских офицеров была сосредоточена вокруг реальных потребностей украинской армии.

В частности аналитики приводят пример устаревших методов подготовки на Западе, где до сих не учитывается фактор массированного применения ударных и разведывательных беспилотников в современной войне. Также из-за определенной бюрократии мирного времени украинские солдаты на европейских полигонах не могут тренироваться в условиях, приближенных к боевым.

Важный вопрос, который стоит сейчас – это дальнейшая поставка оружия и боеприпасов Украине, от чего будет зависеть динамика боевых действий в зимний период.

"Сейчас понятно, что конфликт затянется. Поэтому важно, чтобы международные партнеры Украины вкладывались сейчас, чтобы обеспечить Украину долгосрочными преимуществами. Неспособность вовремя адаптировать поддержку [ВСУ] обернется высокой ценой в 2024 году", — отмечают авторы отчета.

Война в Украине – последние новости

Как писал УНИАН, президент Турции Реджеп Эрдоган пожаловался, что не видит на горизонте "обнадеживающей перспективы мира" в Украине. По его словам, Анкара пыталась посадить противоборствующие стороны за стол переговоров, "вместо того, чтобы усугублять проблему и подливать масла в огонь".

Также мы приводили мнение генерала США в отставке Марка Арнольда. Комментируя медленные темпы контрнаступления украинской армии, он напомнил об обязательствах Запада помочь Украине оружием. Сейчас украинцам остро не хватает технических средств для преодоления огромных минных полей на фронте.

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